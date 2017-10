Juventus, Khedira bacchetta Fifa18: «Sono due anni che porto i capelli corti»

TORINO - C'è rimasto male Sami Khedira per il suo "ritratto" nella nuova versione di Fifa 18, uno dei videogiochi per console più amati dai tifosi e appassionati. Secondo il centrocampista tedesco la rappresentazione è fatta bene ma il look sbagliato. Come sottolinea su Twitter, «sono almeno due anni che porto i capelli corti». Un updates per correre ai ripari ci sara?

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... ‍? #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp — Sami Khedira (@SamiKhedira) 12 ottobre 2017