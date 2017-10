Milinkovic-Savic, l'agente: «È già un top. La Juve? Ora ha rinnovato...»

1 di 3 Successiva

TORINO - Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic è nelle mani della Lazio e di Mateja Kezman. L’ex attaccante serbo di Psv e Chelsea è molto più che un procuratore per il centrocampista di Simone Inzaghi. Kezman è stato il grande scopritore del talento laziale: «Mi bastò vedere Sergej dieci minuti in campo durante un allenamento delle giovanili della Vojvodina per capire le sue enormi potenzialità».

Lei che ha giocato con tanti campioni - Drogba, Robben, Torres... - in Milinkovic-Savic rivede qualcosa dei big del suo periodo?

«Sergej è speciale: abbina forza, corsa e tecnica. E’ difficile fare paragoni».

Sorpreso dell’esplosione così rapida di Sergej?

«No! E’ un talento top e quello di cui aveva bisogno era un club come la Lazio e un allenatore come Inzaghi, che sta facendo il meglio e il massimo per lui. Sergej è molto contento di averlo come tecnico».