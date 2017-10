Juventus-Lazio, il pericolo è Immobile. Ecco su cosa sta lavorando Allegri

TORINO - Dici Lazio e il primo pensiero va a Ciro Immobile, alla sua doppietta in Supercoppa e ai 13 gol messi a segno tra campionato e Coppe. Ma la Juventus, che domani ospiterà la squadra di Simone Inzaghi all’Allianz Stadium con un Higuain ben diverso da quello di agosto (l’argentino sta ritrovando la migliore condizione ed è reduce da 2 gol nelle ultime 2 gare), sa benissimo che i pericoli dei biancocelesti vanno oltre il senso del gol del grande ex e il talento di Milinkovic-Savic, gioiello nel mirino di Marotta e Paratici per il futuro.

La Lazio è una squadra fisica, tecnica e pratica. E’ la più efficace della serie A nelle situazioni da fermo, confeziona cross pericolosi a getto continuo e la maggior parte delle reti le segna a inizio ripresa. Appunti che i campioni d’Italia dovranno tenere a mente per “vendicare” la sconfitta in Supercoppa di agosto e soprattutto per ritrovare la vittoria in campionato dopo il 2-2 contro l’Atalanta nell’ultima partita prima della sosta.

