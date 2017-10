V per vendetta: dopo 62 giorni riecco la Lazio, ma è un’altra Juventus

A due mesi dal ko in Supercoppa si ripete la sfida e i bianconeri dovranno dimostrare di aver imparato la lezione: contro la squadra di Inzaghi non è mai finita twitta

TORINO - Dal 13 agosto al 14 ottobre sono 62 giorni, giusti giusti: quelli trascorsi da una nottataccia romana, foriera di pensieri negativi difficilmente slegabili dal ricordo di Cardiff (e di un’amichevole persa qualche giorno prima a Wembley contro il Tottenham senza battagliare), a una serata torinese che deve segnare la ripartenza dopo il pass(ett)o falso di Bergamo. Chiaro, domani sarà tutta un’altra storia e non c’è bisogno che arrivi un “Einstein” di campo per spiegarlo, ma quel ko subito prima di Ferragosto nell’Olimpico della capitale fa ancora male. Perché il trait d’union tra vecchia e nuova stagione ha fatto rima con due sconfitte tristi per la Juventus - tra finale di Champions e Supercoppa - e pure il modo in cui lo stop con la Lazio è maturato ha fatto discutere a lungo: doppio gancio di Ciro Immobile, doppia risposta di Paulo Dybala praticamente in solitaria e poi la rete incassata al 93’ dal baby Murgia quando i supplementari parevano un traguardo ormai raggiunto. (...)

