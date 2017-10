Juventus, riappare Khedira: rispunta il 4-3-3

TORINO - «Dybala c’è, è stato in vacanza 15 giorni», ha spiegato Max Allegri. Tanto che il tecnico bianconero è dell’idea di dargli un ulteriore turno di riposo, tenendolo come arma dalla panchina. Ma è anche, o forse soprattutto, una questione di sistema di gioco. La situazione è molto diversa da due mesi, ma il ricordo della Supercoppa è ben chiaro nella mente del Conte Max: la Lazio aveva vinto la partita attraverso il dominio territoriale a centrocampo. Ecco allora la possibile contromossa: 4-3-3 con una mediana rinforzata. Non solo il ritorno da titolare di Sami Khedira, al fianco dell’insostituibile Blaise Matuidi: la novità può essere rappresentata da Rodrigo Bentancur nella parte del regista, nonostante il viaggio intercontinentale e i pochi allenamenti a Vinovo nelle gambe. Ma Allegri ha bisogno dell’uruguaiano nel caso di passaggio al centrocampo a 3: è anche la chiave per consentire a Khedira di non spremersi troppo, evitando rischi. Tornando a Dybala, il tecnico livornese sta ragionando sull’opportunità di un attacco senza Joya. Mario Mandzukic appare intoccabile nonostante il problema alla caviglia in Nazionale. «Ma non ditegli che si è fatto male, altrimenti si arrabbia... Mario c’è e può giocare, non ha nulla». Perciò il croato favorito come supporto del Pipita Higuain. A destra il ballottaggio dovrebbe spuntarlo Douglas Costa, leggermente favorito su Federico Bernardeschi. La difesa è il reparto sul quale Allegri si è concentrato maggiormente nella conferenza prepartita. Il succo della questione: serve la miglior retroguardia bianconera per conquistare il settimo scudetto consecutivo, poche storie. «Negli ultimi 10 anni solo una volta lo scudetto è stato vinto dalla squadra che è stata la seconda miglior difesa e credo sia stata l’Inter. Nelle altre occasioni ha sempre vinto la miglior difesa, alla fine questo aspetto verrà fuori». Detto che Gigi Buffon ci sarà (per stessa ammissione dell’allenatore) e che sulle fasce agiranno Lichtsteiner e probabilmente Asamoah, Allegri punterà su Giorgio Chiellini, con ballottaggio per l’altro posto: Barzagli insidia Rugani, staccato Benatia.