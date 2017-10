Juventus, il diktat di Allegri: «Troppi punti persi, a Udine non conterà l'estetica»

1 di 3 Successiva

VINOVO - Brutta notizia in mattinata per Massimiliano Allegri, che per Udine (e forse anche per Spal e Milan) ha perso Blaise Matuidi: «Ha avuto un risentimento ai flessori della coscia destra». Per far fronte ai problemi, il tecnico vuole una Juventus magari non bella, ma solida e soprattutto vincente. Per lo spettacolo ci sarà tempo dopo la prossima sosta per le Nazionali, quando i bianconeri potranno lavorare e concentrarsi solo sul club: «Abbiamo perso già troppi punti per strada e domani dobbiamo andare a conquistarli, lasciando perdere le bellezze. E dobbiamo darci un obiettivo: non prendere gol, perché in trasferta ne abbiamo presi cinque in tre partite. L’Udinese farà una partita fisica e attenta e ha buone individualità. È un momento in cui dobbiamo sapere che ottenere punti ci costa più fatica di quanta ne servirà in futuro e quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo superare al meglio queste tre partite, chiudere la qualificazione a Lisbona, poi avremo il Benevento e dopo potremo lavorare con calma. Ora dobbiamo raccoglierci e fare punti».

© ANSA