Juventus, Buffon: «Champions o Mondiale? Non riesco a scegliere»

LONDRA - C'è anche Gigi Buffon a Londra per la premiazione dei "Fifa Football Awards". La cerimonia di premiazione si svolgerà al London Palladium: «Non riesco a scegliere tra Mondiale e Champions League - ha detto Buffon ai microfoni di Premium Sport - 12 anni fa ho vinto il Mondiale. In Champions invece ho perso tre finali, non so cosa sceglierei oggi. Se mi premiano mi farà piacere, se non vinco significa che qualcuno ha meritato più di me. Gli obiettivi di squadra sono sempre più importanti perché sono impagabili».

