Juventus, fibra "connessa" e compatta. E c'è campo per Dybala

TORINO - Forse è arrivato, sul serio, il momento di andare oltre. Oltre il mito della difesa più forte del nuovo millennio, la meno battuta in Italia negli ultimi sei anni, oggi messa a durissima prova dalle scorribande del nemico di turno. Piccolo o grande che sia, comunque un avversario rischioso per le coronarie della Juventus tutta. O forse è soltanto una questione di equilibri da ritrovare, se i campioni pur attaccando e vincendo continuano a beccarle in sequenza. Ma il fatto che spesso e volentieri il canovaccio delle singole partite preveda costantemente la ricerca di un gol in più da parte del super attacco di Massimiliano Allegri non è detto che sia un male: magari è l’inizio di una nuova era, quella della Juve talmente connessa da viaggiare ormai su una fibra ottica di ultimissima generazione. Che soddisfi di più il cinismo juventino (6 gol con 5 tiri in porta a Udine: se questa non è magia...) o deluda maggiormente la retroguardia simil groviera, ciò che conta è il ritrovato spirito di squadra. Tutti per uno, uno per tutti: manco fossero undici moschettieri, i campioni d’Italia si stanno dando una mano a vicenda come mai prima d’ora in questa stagione.

CARATTERE - Il segreto, probabilmente, sta tutto o quasi nel commento post Udinese di Andrea Barzagli sui social: «Ci sono vittorie e vittorie: questa è quella che ci serviva per riprendere il nostro cammino». Non serve rifugiarsi nella “svolta”, termine trito e ritrito, quale spiegazione del momento bianconero. C’è qualcosa che va oltre e il segnale lanciato alla concorrenza è forte. E’ grosso modo quanto lo stesso Barzagli dopo il tracollo con la Lazio e pure Buffon avevano detto negli ultimi giorni. Vale a dire, in soldoni: la tensione ci dev’essere sempre, e magari pure un po’ di paura di perdere, perché non appena la concentrazione cala questa Juve fa una fatica matta a venirne fuori.

