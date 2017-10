Agnelli: «Juve, primo obiettivo il 7° scudetto»

TORINO - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, ha aperto i lavori dell'assemblea degli azionisti: «Siamo estremamente orgogliosi, mai nessuno nella storia del calcio ha vinto sei scudetti di fila, siamo Legend. Il mio ringraziamento va a tutte le donne e a tutti gli uomini che lavorano in Juventus, questo risultato è il frutto dell’impegno e della loro dedizione che devono essere d’esempio. Un pensiero particolare va ai sei giocatori che hanno vinto i sei scudetti, Buffon, Chiellini, Barzagli, Lichtsteiner, Marchisio e Bonucci, per cinque di loro la storia continua. Un grande ringraziamento a Marotta, ad dell’area sportiva, perché è sotto la sua leadership che si sono raggiunti questi risultati, un grazie al vicepresidente Nedved, che è d’esempio a noi e ai calciatori di oggi, un grazie pure a Fabio Paratici e Federico Cherubini. Vorrei spendere una parola per mister Allegri, si è raggiunto questo obiettivo grazie alla sua capacità e caparbietà di portare avanti un lavoro che per altri sembrava terminato. Il dogma che abbiamo ricevuto, che la Juve ha nel suo Dna, è quello che il successo più bello è il prossimo. La sfida è quella di riconfermarci in Italia e in Europa. Il nostro primo obiettivo è vincere in Italia il settimo scudetto consecutivo».