TORINO - Non si tratta di una sfida inedita ma Juventus e Spal non si affrontano in una partita ufficiale da quasi 44 anni. L'ultimo precedente ufficiale risale al 2 settembre 1973, vinse la Juve per 5-0 in Coppa Italia. Avviciniamoci al match dell'Allianz Stadium dando uno sguardo ai precedenti, ai numeri, e alle curiosità, che davvero non mancano.