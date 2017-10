Juventus, Allegri: «Higuain giocatore ritrovato. Dybala non è un caso»

TORINO - «Higuain è un giocatore ritrovato, su Dybala nessun caso». Sono le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra la Juventus e la Spal. «Higuain sta crescendo di condizione, gli manca il gol, ma potrebbe ritrovarlo già da domani. Ha fatto delle giocate importanti, è un giocatore ritrovato e importante per noi come lo è sempre stato», la sua risposta sul momento del Pipita.

Rivivi la conferenza stampa di Allegri con la diretta dell'inviato Filippo Cornacchia

«MATUIDI? SPERO PER IL MILAN»

«Matuidi? Ha già iniziato a correre, speriamo di recuperarlo per il Milan. Come a Udine siamo 16 con 3 portieri».

«ASAMOAH? NO, GIOCA ALEX SANDRO»

«Asamoah titolare? No, gioca Alex. I dubbi principali li ho a centrocampo, dubbi di natura tecnica e non fisica»

«VOGLIO 95 MINUTI DI GRANDE ATTENZIONE»

«La squadra deve riprendere a giocare 95 minuti senza lasciare niente e con grande attenzione. Noi dobbiamo fare 95 minuti di fase offensiva e difensiva. Perché facendo un campionato così dà entusismo per giocare la Champions. Siccome la Juventus ha le possibilità per vincere il settimo, ma solo se ci mettiamo in testa che dobbiamo far fatica quando abbiamo palla e quando non l'abbiamo».

«DYBALA NON E' UN CASO»

«Dybala non è un caso, le sostituzioni fanno parte delle scelte dell'allenatore. Paulo tra l'altro aveva fatto una partita buona, giocando da trequartista: non deve avere l'ossessione del gol. Tanto Paulo, Higuain e Mandzukic alla fine dell'anno i loro gol li avranno fatti perché li hanno sempre fatti. In quei momenti c'è da fare, non da chiacchierare».

«BUFFON E CHIELLINI NON GIOCHERANNO»

«La Spal è stata una esperienza determinante per me. La cosa bella di Ferrara è che respiravi l'aria di una storia importante. La Spal merita la serie A per la squadra che ha costruito, per l'allenatore: io credo che si salverà. Buffon e Chiellini non giocheranno»,

«MANDZUKIC SI SOSTITUISCE CON DOUGLAS COSTA»

«Mandzukic? Si sostituisce con Douglas Costa. Ne tolgo uno alto e ne metto uno piccoletto. E poi giocherà uno tra Bernardeschi e Cuadrado: il colombiano può tornare utile anche a partita in corso come terzino».

«IO E LA JUVE CONTRO IL RAZZISMO»

«Anna Frank? Io e la Juventus sempre in prima linea contro il razzismo».

«RISPETTO PER LA SPAL»

«Sono tre punti uguali a quelli di domenica scorsa e sabato prossimo. Dobbiamo avere grande rispetto della Spal, è una squadra organizzata e gioca un calcio piacevole e si difende bene, ha fatto sconfitte di misura. Dovremo fare una partita serie, dovremo riprendere a vincere in casa. Turnover? Non ce ne sarà tanto»

«HIGUAIN RITROVATO»

«Il video non sta andando a rullo continuo, gli manca solo il gol che magari troverà giò la prossima partita. Higuain domenica si è caricato la squadra sulle spalle, è un giocatore ritrovato: sta molto bene fisicamente»

«MARCHISIO PRONTO, DE SCIGLIO A DISPOSIZIONE»

«Marchisio è pronto per uno spezzone. A De Sciglio manca il ritmo partita, ma già averlo a disposiione è importante»

«SETTIMO SCUDETTO OLTRE LA LEGGENDA»

«Già il fatto che si torni a parlare di settimo scudetto come una impresa è importante e ci ha risvegliato. Vincere è difficile e straordinario. La società ha vinto ed è cresciuta, abbiamo cambiato molto, quest'anno dobbiamo sapere che l'obiettivo del settimo scudetto che va oltre la leggenda ci serve per fare una Champions importante»