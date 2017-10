Juventus-Spal, i convocati di Allegri: torna De Sciglio

Il club bianconero dirama l'elenco dei giocatori a disposizione del tecnico per il turno infrasettimanale di Serie A twitta

TORINO - La Juventus, tramite il suo sito internet, ha stilato l'elenco dei convocati per la prossima sfida di campionato contro la Spal in programma domani alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Ecco la lista completa: Buffon, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuaín, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Barzagli, Pinsoglio, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Bentancur, Bernardeschi.