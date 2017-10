Juventus, Marotta intanto pensa a Dybala come uomo simbolo

TORINO - «Siamo alla ricerca di un Dybala che possa entrare nella storia», ha ribadito anche sabato Beppe Marotta. L’ad bianconero, ovviamente, si riferisce alla storia della Juventus. Il legame tra il numero 10 argentino e i campioni d’Italia è solidissimo: il rinnovo di contratto è fresco, su cifre da top player (7 milioni più bonus) e prevede anche sviluppi commerciali comuni: la Juventus punta su Dybala per sfondare sui mercati esteri e Paulo punta sulla Juve per diventare un numero uno mondiale.

A MARZO - Il club di Agnelli ha compiuto uno sforzo economico per equiparare la Joya ai big e scoraggiare i ricchi d’Europa, ma come ha confermato Marotta nello scorse settimane è già allo studio un nuovo prolungamento: «Siccome Paulo ha detto che vuole rimanere con noi a vita - ha spiegato l’ad - siamo a pronti a fare uno sforzo per allungargli ancora il il contratto». Il rinnovo del contratto (l’accordo attuale scade nel 2022) non è una cosa imminente, però le parti ne hanno già parlato e se tutto andrà secondo programmi in primavera Mariano Dybala, fratello e agente di Paulo, inizierà a discutere i dettagli del nuovo contratto con Marotta.