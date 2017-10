Juventus, Higuain: «Grazie Buffon! Ti devo un gol a Lisbona»

TORINO - I gol di Gonzalo Higuain a San Siro sono come quei cioccolatini incartati assieme a un dolce pensierino. Nel caso dell’argentino in uno dei due bigliettini c’era scritto “Grazie Gigi, grazie capitano”. Se il Pipita è tornato il Pipita - con la doppietta al Milan è arrivato a quota 7 reti stagionali, 101 in serie A - i meriti sono suoi e sono la conseguenza del duro lavoro degli ultimi tempi. Ma nella psicologia di un bomber è fondamentale sentirsi apprezzato anche quando non si segna. Ecco perché Higuain, subito dopo lo show milanese, prima ha abbracciato Buffon in campo e poi lo ha ringraziato pubblicamente per le frasi pronunciate dopo la vittoria per 6-2 a Udine, in cui il numero 9 non era andato a bersaglio. «Non abbiamo riguardato la mia partita 24 ore al giorno come aveva detto Buffon - racconta Higuain - però ho ringraziato Gigi per le belle parole, mi ha spinto a continuare a lavorare. Ero convinto che giocando in quel modo alla fine sarebbero arrivati anche i gol, io sono sempre rimasto tranquillo e allegro».

ORA LISBONA - Adesso lo è di più, Gonzalo, e non ha intenzione di fermarsi, anche per ripagare la fiducia di capitan Buffon e di tutta la Juventus, che anche nel momento in cui la porta sembrava più piccola e la metà campo avversaria lunga come quella di Holly e Benji non gli hanno mai fatto mancare fiducia e stima. A Vinovo, Allegri in primis, lo hanno spronato e pungolato, ma nessuno ha mai avuto dubbi sul fatto che il Pipita sarebbe tornato la macchina da gol che da dieci stagioni sforna reti a getto continuo. Abitudine che ha aiutato anche Higuain a non farsi prendere dall’ansia: «Ci proverò anche quest’anno a segnarne 30».

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU TUTTOSPORT IN EDICOLA