Juventus, risale De Sciglio. Prepara il rientro in coppa

TORINO - Dietro al velo di incertezza che ancora copre l’identità del terzino destro che Massimiliano Allegri schiererà domani sera a Lisbona comincia a intravedersi un nome, anche se non lo si legge ancora chiaramente. E’ quello di Mattia De Sciglio, che d’altra parte nella Juventus pianificata in estate dal tecnico e dai dirigenti era destinato a essere il titolare in quella posizione. Un ruolo che il venticinquenne ex milanista, dopo la consueta anticamera riservata a tutti i nuovi acquisti, si era preso nella sfida più affascinante di questo avvio di stagione, quella in casa del Barcellona nella prima giornata di Champions: e al Camp Nou aveva anche mostrato di meritarselo, lo status di titolare, giocando con sicurezza in difesa (pure troppa in occasione di un passaggio intercettato da Dembele, la sua unica sbavatura) e andando anche vicino al gol con un sinistro da fuori area. A rovinare il suo debutto dal 1’ però era arrivata la distorsione alla caviglia destra che al 41’, sullo 0-0, lo aveva costretto a lasciare il campo. E che lo ha costretto a guardare dalla tribuna o alla tv le successive partite, fino alle vittorie su Spal e Milan, alle quali ha assistito dalla panchina, tornato a disposizione di Allegri.

REBUS - Sia sabato che mercoledì in campo sulla corsia destra della difesa c’era Stephan Lichtsteiner, che però non è stato inserito nella lista Champions e quindi non potrà essere convocato per domani a Lisbona.

