Juventus, Asamoah: «A Lisbona per vincere»

TORINO - «Andiamo a Lisbona per vincere». Parola di Kwadwo Asamoah, uno dei protagonisti della vittoria di San Siro contro il Milan. Il terzino della Juventus, intervistato da Sky, ha fatto il punto a un giorno dall'importante sfida di Champions League in casa dello Sporting: «Andiamo in Portogallo per vincere, vogliamo tre punti che significherebbero molto, probabilmente qualificazione. Sappiamo però che lo Sporting gioca bene e non sarà facile. Come sto? Sono felice di essere qui, vincere con la Juve è incredibile e se dovessi raccontare tutte le mie soddisfazioni in maglia juventina sarebbe un discorso troppo lungo».

A Milano è stato uno dei migliori. Asamoah rivive la serata: «Abbiamo giocato bene, senza prendere gol ed è importante. Sono molto contento, della prestazione mia e della squadra: sono partite difficili, queste, tornare a casa con i tre punti è una grande cosa. L’azione del secondo gol? Ho visto lo spazio per un filtrante, lo ho fatto partire, e poi Dybala ha fatto un grande velo. Tutto, però, sarebbe stato inutile se Higuain non avesse segnato il gran gol che ha fatto».