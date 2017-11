Juve, contro il Benevento si cambia

LISBONA - La partita contro il Benevento può rappresentare l’occasione per dare spazio e fiducia a chi ha giocato meno. Non che la Juventus snobbi la prossima rivale di campionato, per quanto di caratura decisamente inferiore. Ma il match di domenica allo Stadium arriva in una fase in cui qualche esperimento può essere utile a Massimiliano Allegri per valutare uomini e scelte tattiche. Si preparano gli esterni che hanno avuto meno possibilità di giocare: Bernardeschi e Douglas Costa vogliono sfruttare l’opportunità per lasciare il segno e magari movimentare le gerarchie offensive. Lo ha in parte anticipato, in un contesto generale, l’ad bianconero Beppe Marotta prima della sfida di Champions dello stadio Alvalade.[...]

Allegri per il Benevento può pure recuperare al cento per cento alcuni giocatori non al meglio a causa di qualche noia fisica. Su tutti spicca il nome di Blaise Matuidi: probabile il rientro a tempo pieno dopo la contusione rimediata sabato contro il Milan. Sarebbe un’opzione in più per Allegri a centrocampo. E si prevede il ritorno tra i convocati del tedesco Benedikt Howedes, ancora in attesa del debutto ufficiale in bianconero.

