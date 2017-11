Juventus, 120 anni: ecco come è cambiato il logo dalla nascita a oggi

1 di 4 Successiva

TORINO – A 120 anni dalla nascita la Juventus è rimasta fedele a se stessa e anche il logo, nella graduale ma costante evoluzione che ha avuto nel corso del tempo, ha sempre mantenuto alcuni elementi fissi come lo scudo ovale e il vincolo con la città di Torino. Questo almeno fino all’ultima versione lanciata di recente, che ha invece rappresentato un vero e proprio restyling con cui il club ha voluto proiettare la propria immagine nel futuro per stare al passo con un calcio che cambia sempre più rapidamente, in campo così come fuori. Andiamo a scoprire come è cambiato in un secolo e quattro lustri lo stemma bianconero e come si è arrivati al primo del 1905 fino a quello attuale…