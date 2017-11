Juventus, Höwedes è pronto per l'esordio

TORINO - Seduta mattutina per la Juventus in vista della sfida di domenica contro il Benevento, la prima in assoluto tra le due squadre. La notizia è che finalmente dovrebbe fare il suo esordio in bianconero il tedesco Höwedes: iI giocatore partirà dalla panchina e probabilmente verrà impiegato da Allegri negli ultimi 20 minuti di partita. Già nella giornata di venerdì il difensore su Twitter aveva esternato tutto il suo ottimismo. In porta Buffon dovrebbe lasciare spazio al polacco Szczesny.

DALCAMPO - Questa mattina intanto i bianconeri hanno lavorato agli ordini di Allegri concentrandosi sulla tattica, in particolare sulla circolazione del pallone e sui movimenti in entrambe le fasi. Domani è in programma la rifinitura e alle ore 13.30 il tecnico sarà protagonista della classica conferenza stampa della vigilia all’Allianz Stadium.

STATISTICHE - La prossima sarà la presenza numero 50 in campionato con la Juve per Gonzalo Higuain: finora l’argentino in bianconero ha segnato 30 gol e fornito sei assist in Serie A. il 'Pipita0' ha raggiunto contro il Milan quota 101 gol in Serie A. Ma c'è anche un'altra cifra tonda che riguarda però Mario Mandzukic: per il croato, in caso di presenza con il Benevento, saranno 100 presenze in bianconero.