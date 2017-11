Decisioni giuste o sbagliate? Ecco il cammino della Juventus col Var

1 di 5 Successiva

TORINO - Vincere lo scudetto nel primo campionato dell'era Var sarebbe un motivo in più d'orgoglio per chi come la Juventus è stata sempre accusata di essere favorita dagli arbitri. Il pensiero è comune a molti tifosi bianconeri ed è stato espresso recentemente in televisione anche da Gianluca Vialli: «Hanno sempre frantumato i maroni alla Juve, da una vita, sui favori arbitrali. Adesso che c’è il Var io al posto dei giocatori della Juventus farei stare zitti tutti vincendo lo stesso». L'ex attaccante si riferiva alla capacità di rinnovare gli stimoli dopo 6 scudetti consecutivi: effettivamente tra i giocatori c'è molta voglia di primeggiare in un torneo scevro di polemiche. Ma il Var come si sta comportando? Qual è stato l'impatto sul campionato degli uomini di Allegri? Abbiamo provato a riavvolgere il nastro dei casi in cui la tecnologia è intervenuta o in cui sarebbe dovuta intervenire ma l'arbitro non lo ha ritenuto opportuno.

Andiamo a vedere i primi 5 episodi...