Chiellini rivela: «Dieci anni fa ero "bruttino" ed infinitamente più scarso»

TORINO - "Dieci anni fa ero più veloce, più esplosivo rispetto a oggi, ma ero anche infinitamente più scarso". Così Giorgio Chiellini all'evento "Randstad Next" sull'orientamento post-carriera degli sportivi: "Ho giocato nelle selezioni regionali, nelle Nazionali giovanili dall'Under 15 alla maggiore - ha aggiunto il difensore della Juventus -. Ero sempre il più 'bruttino', sgraziato, scoordinato, grezzo. Poi mi rivedevano tempo dopo ed ero migliorato. Nella mia carriera ho conosciuto tanti talenti che a 17/18 anni non hanno fatto sacrifici e non sono mai diventati i campioni che avrebbero potuto essere. L'importante - ha concluso - è provare a dare sempre il meglio di sé".