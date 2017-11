Juventus, Allegri: «Schiaffi immeritati, ora dobbiamo reagire»

TORINO - «Se non si è reattivi con la testa, si prende gli schiaffi anche quando non li si merita». Massimiliano Allegri torna così, via Twitter, sulla sconfitta della sua Juventus contro la Sampdoria. «Ora reagire con positività - è la richiesta del tecnico bianconero - che i giorni da qui al 6 gennaio diranno tanto su chi siamo e dove vogliamo andare!».

