Juventus, Chiellini vede Napoli... Ottimismo anche per Bernardeschi

TORINO - Giorgio Chiellini vede Napoli e... La Juve confida di riavere il centrale almeno per il primo dicembre. Dunque in tempo per la supersfida scudetto del San Paolo: è l’obiettivo dello staff bianconero. Ulteriori approfondimenti strumentali hanno evidenziato come l’entità dell’infortunio muscolare alla coscia non sia particolarmente grave. Certo, la situazione andrà monitorata con attenzione giorno dopo giorno, però non desta particolari preoccupazioni. Difficile tuttavia pensare che Chiellini possa essere a disposizione domenica per la partita casalinga contro il Crotone: troppo importante lo scontro diretto contro il Napoli di qualche giorno dopo, senza dimenticare che poi, a stretto giro di posta, ci sarà anche il viaggio ad Atene, determinante per l’approdo agli ottavi di Champions League. Il recupero di Chiellini (che ieri ha salutato la Nazionale di basket al PalaRuffini di Torino) è prezioso per la difesa, ma quella del centrale non è l’unica situazione monitorata.





VALUTAZIONI - Migliora il problema muscolare di Federico Bernardeschi: l’attaccante nutre ancora la speranza di rientrare tra i convocati già contro il Crotone, anche se pure per lui permane la prudenza da parte di staff medico e staff tecnico.

