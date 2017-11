Juventus, gialloblù in soffitta: in arrivo la nuova seconda maglia

Il design studiato dallo sponsor tecnico dei campioni d'Italia per la stagione 2018/19 è stato anticipato dal sito specializzato 'Footyheadlines', ma per l'ufficialità bisognerà aspettare la prossima estate twitta

1 di 3 Successiva

TORINO – La stagione è appena entrata nel vivo, con la Juventus attesa da un dicembre “di fuoco” in cui affronterà in campionato gli scontri diretti contro il Napoli al San Paolo e con Inter e Roma all’Allianz Stadium ma anche la trasferta sul campo dell’Olympiacos decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League. Sfide suggestive che metteranno in palio punti pesanti ed è dunque normale che Massimiliano Allegri sia assolutamente concentrato sul presente, ma allo stesso tempo è normale che in altri ambiti si programmi già il futuro. Ed è quello che starebbe facendo Adidas, sponsor tecnico dei bianconeri, che secondo il sito specializzato “Footyheadlines.com” sta studiando una novità per la seconda maglia della stagione 2018/19. Andiamo a vedere quale…