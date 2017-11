Serie A Juventus-Inter, lo Stadium è già sold out

TORINO - Tutto esaurito: i biglietti per la gara tra Juventus e Inter, in programma sabato 9 dicembre sono già terminati, durante la vendita riservata Juventus Member. Lo ha comunicato il club bianconero, annunciando che "Sono bastate poche ore di vendita riservata per i Juventus Member (per la precisione, un giorno dedicato ai J1897 e un’ora aperta anche ai Black&White Member) per esaurire da disponibilità di biglietti per Juventus-Inter, sfida in programma sabato 9 dicembre alle 20.45 all’Allianz Stadium. Un Allianz Stadium che quindi, in occasione di una delle serate più affascinanti dell’anno, sarà affollato da un pubblico composto esclusivamente da abbonati e affiliati (a Official Fan Club e Membership)". Qualche speranza di trovare tagliandi, rimane comunque aperta: "I Member che non hanno trovato un biglietto, non disperino: eventuali ulteriori disponibilità potrebbero essere rimesse in circolazione da abbonati che non saranno presenti quella sera e che metteranno a disposizione il loro posto attraverso il servizio Il Mio Abbonamento".

