Mandzukic non è più inamovibile: Allegri testa "nuove" Juventus

1 di 4 Successiva

TORINO – La partita pareggiata 0-0 all’Allianz Stadium contro il Barcellona ha il sapore della svolta in casa Juventus, e non tanto per la classifica di un girone di Champions League in cui i bianconeri sono padroni del proprio destino (vincendo nel prossimo e ultimo impegno sul campo dell’Olympiacos andrebbero dritti agli ottavi senza aspettare il risultato dello Sporting al ‘Camp Nou’) ma perché ha lasciato intravedere l’evoluzione tattica a cui Massimiliano Allegri sta lavorando. Un'evoluzione che andiamo ad analizzare insieme...