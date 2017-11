Juventus, al San Paolo torna Chiellini. Cuadrado è ancora in dubbio

Allegri per il big match di venerdì a Napoli recupera anche Bernardeschi twitta

TORINO - Settimana cortissima: la Juventus venerdì sarà già protagonista in casa del Napoli, prima tappa di un miniciclo da brividi (Olympiacos e Inter le altre sfide ravvicinate). Il piano San Paolo dei campioni d’Italia è cominciato ufficialmente ieri notte, al fischio finale di Juventus-Crotone, ma in realtà c’è un gruppetto di bianconeri già da qualche giorno sintonizzato sulla sfida scudetto di Fuorigrotta. Il primo della lista è Giorgio Chiellini. Il centrale toscano si è infortunato la settimana scorsa durante la rifinitura pre Barcellona (affaticamento alla coscia sinistra) e dal quel momento ha cominciato a lavorare in ottica Napoli. Da Vinovo filtra ottimismo: a meno di complicazioni, Allegri potrà contare sul suo guerriero. Molto più che una buona notizia: Chiellini è uno dei leader della Juventus, prima dello “stop” era sempre stato uno dei migliori e le “battaglie” col Napoli lo esaltano dai tempi di Edinson Cavani.

