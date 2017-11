Juventus, ecco Höwedes: è iniziata la rincorsa

Prima (e positiva) presenza bianconera del tedesco. Ne mancano altre 24 per far scattare il riscatto... twitta

TORINO - E’ lui o non è lui? Certo, che è lui. (cit). Vale a dire: Benedikt Höwedes. Nuovo acquisto bianconero che più nuovo non si può... Nel senso che dal 30 agosto - giorno in cui è stato tesserato dalla Juventus, in prestito oneroso dallo Schalke 04 - il difensore tedesco non aveva mai messo piede in campo, fino a ieri sera. Decisamente, non pervenuto. Vuoi perché infortunato, vuoi perché chiuso dalla concorrenza. Ieri sera nella sfida contro il Crotone, finalmente, ha potuto metter piede in campo e lo ha fatto dall’inizio (al centro della difesa a tre completata da Barzagli a destra e Benatia a sinistra); nonché lo ha fatto con personalità e mestiere, fornendo un buon responso a Massimiliano Allegri.

Possiamo dire che ieri sia partita la sua rincorsa per il riscatto: se riuscirà a collezionare 25 presenze stagionali, la Juventus avrà l’obbligo di riscattarlo per 13 milioni (oltre ai 3,5 versati per il prestito). Altrimenti i bianconeri avranno una semplice opzione da esercitare - o meno - a piacere.

