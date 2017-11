Juventus, il ciclo delle prime sentenze: tutti gli scontri diretti

1 di 4 Successiva

TORINO - Napoli, Olympiacos e Inter una dietro l’altra: la Juventus in 9 giorni (la sfida del San Paolo è venerdì, quella contro i nerazzuri il 9 dicembre) si gioca gli ottavi di Champions League e un pezzo di scudetto. La sfida di Atene contro l’Olympiacos, snodo cruciale del cammino europeo, capita in mezzo agli scontri diretti contro le attuali prime due squadre della Serie A. Il primo obiettivo della Juventus è il pass per gli ottavi di Champions. Battendo l’Olympiacos (già eliminato) sarebbe automatico, a prescindere dal risultato del Camp Nou tra Barcellona (già qualificato come primo) e Sporting. Ma se i portoghesi non dovessero vincere contro i catalani, i campioni d’Italia avanzerebbero pure pareggiando o perdendo al Karaiskakis. Terminato il miniciclo di ferro, la Juventus prima sarà di scena a Bologna, poi dopo pochi giorni esordirà in Coppa Italia (ottavi) sfidando la vincente di Genoa-Crotone e prima di Natale (23 dicembre) ospiterà la Roma all’Allianz Stadium.