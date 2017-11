Juventus, frattura alla mano per Higuain: non ci sarà contro il Napoli

1 di 3 Successiva

TORINO - Gonzalo Higuain non ci sarà contro il Napoli al San Paolo. A causa dell'infortunio alla mano sinistra, l'attaccante argentino è stato operato e quindi sarà costretto a saltare la partita più importante di questo inizio di stagione nello stadio che lo ha visto protagonista con la maglia azzurra prima del suo approdo a Torino. Il Pipita , il cui addio non è stato mai digerito dai tifosi partenopei, si è fatto male sabato in allenamento ed era in panchina nella gara contro il Crotone con un'evidente fasciatura al braccio.