Juventus, la promessa di Dybala: «Presto mi rivedrete al top. E Higuain...»

Il fantasista punta il big-match contro il Napoli al San Paolo con una speranza: «Sarà dura: servirà attenzione per 90' e magari anche il 'Pipita'....». E Pjanic si accoda: «Vincere per Gonzalo!» twitta

TORINO - Partito a ritmi incredibili con gol, assist e giocate da campione, Paulo Dybala è andato calando finora nel corso della stagione è convinto di tornare ben presto a strappare applausi ai tifosi della Juventus, magari già da venerdì prossimo nel big-match del San Paolo contro il Napoli di Maurizio Sarri, capolista a +4 sui campioni d'Italia e a+2 sull'Inter: «Dopo quello che ho fatto nelle prime partite non ho continuato sullo stesso livello - ha ammesso la 'Joya', intervistato da Sky Sport nel corso del Gran Galà del Calcio organizzato dall'Aic a Milano - ma io lavoro duro in allenamento e cerco di dare il meglio: alcune volte ci riesco, altre no. L'appuntamento del San Paolo? Siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile. Poi il Napoli sul suo campo esprime un calcio molto bello e noi dobbiamo essere pronti ed attenti sin dal primo minuto». Una sfida dal sapore scudetto dunque, a cui quasi certamente non potrà partecipare il grande ex di turno Gonzalo Higuain, compagno di squadra di Dybala nella Juventus e nell'Argentina di Jorge Sampaoli che pare intenzionato a portare il 'Pipita' al Mondiale in Russia con la 'Selección': «Io spero per noi che a Napoli ci sia - ha concluso il fantasista -. È un giocatore molto importante per noi e l'anno scorso ha fatto gol».

PJANIC PENSA AL 'PIPITA' - E un pensiero al 'Pipita' lo dedica anche Miralem Pjanic: «Anche se al San Paolo non ci sarà Higuain, faremo il massimo per portare a casa i tre punti, lo faremo anche per lui, perché sappiamo che ci tiene - ha detto il regista della Juventus sempre durante il Gran Galà del Calcio -. Quella sul campo del Napoli sarà una partita tra due belle squadre che si giocano lo scudetto. Rispettiamo molto il Napoli per quello che ha fatto finora. Venerdì ci sarà una bella serata di calcio e noi siamo motivati. Siamo un po' dietro. Speriamo di portare i tre punti a casa se si può. La volontà è di vincere, anche se sarà molto difficile contro una squadra che sta facendo bene. Ci sono delle cose da migliorare, ma siamo lì. L'obiettivo numero uno è lo scudetto. Ci teniamo, anche perché giochiamo contro tutto e contro tutti, per cui vincere sarà ancora più bello».