Juventus, Buffon a rischio stop anche con l'Inter

Neanche in panchina ad Atene, per lui Allegri deciderà all’ultimo come per Pjanic. Ok Chiellini twitta

ATENE - Altro che fermarsi, il mini-ciclo di ferro della Juventus continua con il derby d'Italia. Sabato arriva l'Inter capolista all'Allianz Stadium e da oggi i bianconeri si butteranno sullo scontro diretto con diversi pensieri. I più importanti riguardano due big della rosa di Massimiliano Allegri: Gigi Buffon e Miralem Pjanic. Il portiere e il regista sono alle prese con affaticamenti muscolari: ieri sera il capitano, a differenza del bosniaco, non è andato nemmeno in panchina al Karaiskakis. Allegri spera di riaverli contro l'Inter: la possibilità esiste, però l’impressione è che per tutti e due il dubbio verrà risolto soltanto in extremis. Saranno decisive le cure dei prossimi giorni e le sensazioni che Buffon e Pjanic proveranno alla vigilia dell'Inter.

(…)

PESI MASSIMI - Di sicuro si rivedrà Giorgio Chiellini, neanche partito per la trasferta di Champions League a causa di un virus intestinale. Il difensore toscano tra oggi e domani tornerà ad allenarsi con i compagni e sabato guiderà la difesa. Per il posto accanto a Chiellini andrà in scena la solita corsa allargata tra Rugani e soci, a meno che Allegri non decida di puntare nuovamente sulla difesa a tre già vista nell'ultimo periodo contro Barcellona e Crotone.

