Juventus, Nedved: «Dybala faccia sacrifici nella vita privata e dia il massimo»

TORINO - Nedved commenta il sorteggio di Champions League, che ha riservato il Tottenham per la Juve, ma anche la crisi che sta attraversando Dybala: «Un sorteggio normale - dice il dirigente bianconero a Mediaset Premium - perché nelle coppe europee non abbiamo mai affrontato il Tottenham, sarà per la prima volta. Li abbiamo affrontati in un'amichevole estiva, abbiamo perso, giochiamo tra due mesi e vediamo come andrà».

DYBALA - «La crisi di Dybala? È un ragazzo che ha 24 anni che ci sta che possa avere alti e bassi durante la stagione, lui sa che la società gli è sempre vicina con cui può parlare e alla quale si può appoggiare per ogni evenienza. Come calciatore può raggiungere obiettivi massimali, e l'unico consiglio che posso dargli è di dare sempre il massimo in allenamento e fare sacrifici nella vita privata: così può diventare davvero grande» Poi sul tecnico Massimiliano Allegri: «È uguale con tutti i giocatori, ha sempre fatto così, mantiene le sue idee e fa bene: anche Higuain, quando non stava bene, andava in panchina - sottolinea il dirigente ex Pallone d'Oro -. Alla Juventus gioca solo chi è al massimo della condizione. Lui vede i giocatori in allenamento, e nessuno meglio di lui è in grado di decidere. Prima di Napoli capitava che ci si spegnesse la spina, ogni tanto, ma dopo Napoli abbiamo dimostrato che si vince solo se ci sacrifichiamo tutti assieme: al San Paolo abbiamo ritrovato la nostra compattezza».

TOTTENHAM - «Il Tottenham? È una squadra molto forte con un allenatore molto bravo che sa sfruttare il potenziale offensivo. Poi c'è Fernando Llorente che ci conosce bene: spero che non ci dia un dispiacere come ha fatto con il Siviglia. Ma noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e concentrarci su di noi. Finali perse? Io ci firmerei per arrivare ogni anno in finale, arrivarci è sempre molto difficile. La Juventus ci è arrivata due volte negli ultimi tre anni: non capita a tutti».

