Juventus, Allegri: «Dybala? Difficile che giochi, ma non è un problema»

VINOVO - Massimiliano Allegri anticipa Bologna-Juve, partendo dalla situazione di Paulo Dybala che potrebbe andare ancora una volta in panchina.

DYBALA - «Nedved gli ha dato consigli e ci sta, Paulo è straordinario ma è giovane. Non è nella miglior condizione fisica, è da tanto che non fa gol. Bisogna stare concentrati e dimostrare sul rettangolo verde. In una grande squadra c'è la possibilità di far recuperare un giocatore. Sono stati fuori Vidal, Pogba, Pirlo. Difficile che Dybala giochi, ma devo decidere se giocare con due o tre centrocampisti. Tutti devono mettersi in discussione. Inutile parlare dei problemi, bisogna solo trovare soluzioni. Paulo ha abituato tutti troppo bene... Ora le cose non girano. Sulla vita privata io faccio l'allenatore non il cane da guardia, valuto quello che vedo allenamento e io cerco di sbagliare il meno possibile le scelte e già non è facile. A lui ho detto di concentrarsi su ciò che deve fare e riprendere a fare le cose per bene senza arrovellarsi troppo sul passato che non serve. Meno si pensa e più si fa. Non scordiamoci che ha fatto anche cose buone ultimamente come l'assist a Higuain: abbiamo bisogno delle sue giocate».