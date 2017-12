Juve e Napoli, lo scudetto è un affare solo per loro?

TORINO - L’antivigilia di Natale ha dato dei segnali impossibili da trascurare. La corsa scudetto sta diventando sempre di più un affare per due. Le solite due: Napoli e Juve. E, in questo senso, torna d’attualità la profezia di Max Allegri sul mese decisivo per il tricolore. Quello di marzo, lo spartiacque fra la prima parte del girone di ritorno e la volatona finale. Con il giro di boa ormai distante soltanto una settimana, con Crotone e Verona che non sembrano in grado di alterare la classifica, rimangono le inequivocabili risposte del girone d’andata. Il Napoli ha messo le dirette concorrenti nelle condizioni di inseguire sempre. Gli incidenti di percorso sono stati ridotti ai minimi termini contro le medio-piccole. Mentre contro le big, affrontate sia al San Paolo sia fuori casa, la capolista ha spesso risposto presente. Fatta eccezione per il pareggio contro l’Inter e la dolorosa sconfitta interna contro la Juve, che nell’economia del campionato rischia di pesare come un macigno sulle spalle degli azzurri. Insigne e compagni, archiviato il discorso Samp con qualche patema d’animo di troppo, sono ora attesi da un calendario succulento. Prima il Crotone, poi il Verona, ma subito dopo il trappolone chiamato Atalanta, in una Bergamo mai gioviale con le corazzate. Anche Bologna e Benevento non sembrano poter impensierire la banda di Sarri fra fine gennaio e inizio febbraio. Con quei sei punti, da conquistare a tutti i costi, il Napoli deve arrivare carico a pallettoni per l’incrocio pericoloso dell’11 febbraio contro la Lazio, il vero arbitro del campionato di vertice. Fino a marzo niente stecche, per preparare i match contro Roma e Inter con il vento in poppa.

BENATIA STENDE LA ROMA

Per la Juventus il discorso è pressoché simile, ma la squadra di Allegri ha un enorme vantaggio da gestire. Le prove di forza offerte finora sono un’assicurazione sulla vita: Inter dominata sul piano del gioco, Napoli beffato al San Paolo e Roma liquidata all’Allianz fanno dormire tranquilli i bianconeri. Che, fino al mese di marzo indicato da Allegri come quello fondamentale, devono restare lucidi contro Toro, Fiorentina e Lazio, che fuori a casa possono dare fastidio. Poi c’è il Milan, che il 31 marzo non potrà essere lo stesso di oggi. Arrivare ad aprile immacolati significa affrontare Napoli, Inter e Roma senza pensieri. Anche perché a crearli ci penserà già la Champions League, un dolce problema che Sarri ha scelto di non avere. Sullo sfondo delle due litiganti restano le tre sorelle che non godono: Inter, Roma e Lazio, che non sembrano avere la consistenza per inserirsi in una pratica scudetto che è affare soltanto per due. Le solite due, Napoli e Juve, che si rivedranno il 22 aprile a Torino. Da duellanti, perché amiche non saranno mai.