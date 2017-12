Szczesny: «Il mio futuro? Voglio rimanere a lungo nella Juve»

1 di 2 Successiva

TORINO - «Non è stata una parata difficile, Schick mi ha tirato addosso». Wojciech Szczesny non ha intenzione di cullarsi sugli allori, anzi con umiltà allontana i complimenti per la parata decisiva nel match contro la Roma e guarda avanti. «Ho visto che Benatia ha sbagliato il retropassaggio - spiega il portiere della Juventus - e ho provato a chiudere l'angolo, Schick mi ha tirato addosso e credo che più che aver salvato io il risultato sia stato lui a sbagliare. Aveva 25 metri prima di arrivare da me e io ho avuto 2-3 secondi per ragionare, sono uscito di 5 metri e per fortuna lui ha sbagliato. A fine partita i compagni erano contenti, anche perché il mister ci ha dato due giorni liberi, la mia parata ci ha dato due punti e 48 ore di riposo. Tutti mi hanno fatto i complimenti, però la mia è stata una parata importante ma non difficile».

SCHICK SBAGLIA, SOCIAL SCATENATI

SCUDETTO - Lo scudetto se lo giocano Napoli e Juve? «Anche Roma e Inter stanno facendo un grande campionato. Queste quattro squadre hanno la possibilità di competere per il vertice fino alla fine».