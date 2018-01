Argentina, Sampaoli in Italia per Higuain e Icardi

TORINO - Quella di Jorge Sampaoli, già ai tempi della Nazionale cilena abituato ad andare a trovare i suoi giocatori in giro per il mondo, sarà una full immersion di calcio italiano. Domani assisterà a due partite dal vivo. All’ora di pranzo sarà a Bergamo, per il big match tra l’Atalanta e Napoli: osservato speciale il Papu Gomez, già convocato in passato. E in serata si trasferirà a San Siro per Inter-Roma e per il duello tutto argentino tra Mauro Icardi e Federico Fazio.