Juventus, incroci chiave a febbraio e marzo

TORINO - Detto che qualsiasi partita presenta rischi e i punti persi in quelle sulla carta facili sono i più pesanti, il testa a testa tra Napoli e Juventus vedrà un primo snodo pericoloso tra il 9 e il 10 febbraio. Quando la squadra bianconera affronterà la Fiorentina nell’ambiente tradizionalmente ostile di Firenze, mentre il Napoli il giorno dopo potrà sfruttare sì la spinta del San Paolo, ma dovrà vedersela contro la Lazio. Altro incrocio molto pericoloso il 3 marzo: quando sarà la squadra di Allegri ad affrontare la Lazio, con cui ha perso due volte su due in questa stagione, e subito dopo il Napoli sfiderà, sempre in casa, la Roma.

Operazione sorpasso prima della Champions