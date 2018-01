Juventus, ecco tutte le svolte di Allegri

Non importa il sistema di gioco: l’obiettivo è mandare in campo i più forti e i più in forma. E alla Juve ha cambiato sempre twitta

TORINO - La continuità del feeling fra la Juventus e Massimiliano Allegri tornerà utile anche in prospettiva. Perché non c’è allenatore che conosca meglio i bianconeri sui quali poter “testare” altre novità tattiche di qui ai prossimi anni. Già, in tre stagioni e mezza i campioni d’Italia si sono mostrati al mondo sotto molteplici vesti, indossando abiti stretti solo in apparenza. La Juve modello “slim fit” (peraltro adattissimo al fisico acciugoso del timoniere) non ha compresso i bianconeri, ma ha consentito loro di esprimere potenzialità fors’anche sorprendenti (vedi la metamorfosi di Mario Mandzukic). Il tutto partendo da un assioma di base: perché cancellare le certezze del passato, quelle che avevano riportato scudetti e altre Coppe a Torino? Così il tecnico si prese man mano la squadra, modellandola anche sul piano psicologico. E pazienza se c’è chi pretende di vedere risultati e show continuo: nell’albo d’oro - direbbe Max - «io leggo primo, primo, primo...». Quello conta.

Perciò Allegri, che fa del pragmatismo l’antistress perfetto, ha cominciato l’avventura in bianconero affidandosi al 3-5-2 metabolizzato durante il feroce triennio contiano. Il 4 novembre 2014 ecco i primi segni del cambiamento con il passaggio al 4-3-1-2 contro l’Olympiacos in Champions: vittoria sofferta, quella sera, nella quale s’iniziavano a scorgere i prodromi del sistema di gioco di Berlino. Arturo Vidal trequartista prescelto, Roberto Pereyra suo sostituto alla bisogna, il trio Marchisio-Pirlo-Pogba cerniera di mezzo e avanti così, con leggeri mutamenti via via rispetto allo spartito: tipo il 4-3-2-1 con l’ex udinese, oppure il cileno, e Carlitos Tevez dietro Fernando Llorente, oppure il 4-3-3 (con Simone Pepe sul prato) che spazzolò il Verona, travolto per 6-1. Trend chiaro: alternanza piena tra difesa a 3 e a 4, 3-5-2 e 4-3-1-2 che travolse anche il Real Madrid.

Il secondo anno, quello della grande rimonta da scudetto, cominciò in maniera analoga: 3-5-2 imposto da Max l’equilibratore ideale. Si ripartì così, ma in avvio solo contro Udinese e Roma. Da quei due ko si tornò ai 4 in difesa: 4-3-3 preferito con Juan Cuadrado sugli scudi, accenni di 4-4-2 (anche nello storico flop con il Sassuolo), comunque alternato al 3-5-2. Da Juve-Manchester City nel girone di Champions (25 novembre 2015) fino alla sfida scudetto decisa da Simone Zaza contro il Napoli del 13 febbraio 2016 non si cambiò più. Poi solita altalena fino alla Coppa Italia strappata al Milan. Terza stagione, terzo avvio con il 3-5-2, modulo base fino all’ormai famigerato 22 gennaio 2017: Juventus-Lazio 2-0 con il 4-2-3-1 pentastellato e tutti gli artisti bianconeri contemporaneamente in campo. «Bisognava cambiare», il diktat di Max che convinse un tipo tosto come Mandzukic a spostarsi sull’ala: un po’ Pogba, un po’ terzino aggiunto, per essere comunque determinante. A Cardiff non andò benissimo, però la strada era tracciata. E nella stagione in corso l’eclettismo tattico s’è fatto ancor più spinto (3-4-2-1 contro Barcellona e Crotone, per dire), con predilezione per il 4-3-3 ispirato da Douglas Costa e Federico Bernardeschi, new entry del mercato. Il 4-3-2-1 (o il 4-4-1-1 di Napoli) è solo una declinazione in più.