Juventus, maglie Buffon esaurite in poche ore

TORINO - Poche ore. Tanto è servito perché andassero esaurite le 1.111 maglie speciali con cui la Juventus ha voluto celebrare i 40 anni di Gigi Buffon. Le “Black Edition” della maglia indossata da Buffon in ogni partita sono tutte numerate da 1 a 1.111ed erano in vendita soltanto sullo store online bianconero. Pezzi da collezionisti, anche nella confezione, che includeva una cartolina di Buffon con citazione e autografo, e nel prezzo: 249 euro contro i 99,5 della maglia standard. Cifra che non ha scoraggiato gli appassionati: in vendita da ieri mattina, le maglie erano finite nel pomeriggio.