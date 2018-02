Douglas Costa resta in dubbio, Dybala forza

TORINO - Seduti accanto in tribuna, Douglas Costa e Paulo Dybala guardano la Juventus travolgere il Sassuolo e sperano, tra otto giorni, di esserci pure loro in campo nell’appuntamento più importante di febbraio, contro il Tottenham in Champions. Lo stile dei due juventini è opposto: molto sportivo il brasiliano, con cappellino in testa e maglietta di Minnie, già in modalità british la Joja che indossa dolcevita nero e cappotto classico color cammello. L’obiettivo invece è comune: recuperare dagli infortuni per rientrare con la squadra. Il brasiliano, che ha subito una botta al polpaccio sei giorni fa in Coppa Italia a Bergamo, potrebbe essere sottoposto a nuovi accertamenti a metà settimana e non si esclude che possa saltare anche la trasferta di Firenze, dove la Juventus scenderà in campo venerdì, per tornare nella lista dei convocati proprio per la sfida di Champions, martedì 13. Le condizioni di Dybala, che deve recuperare da una lesione ai flessori, sono in netto miglioramento: sono aumentati i carichi di lavoro e la Joya continuerà a forzare anche nei prossimi giorni. Anche lui dovrebbe essere sottoposto a nuovi controlli in settimana: l’obiettivo è riaggregarlo in squadra in modo da essere convocato in vista del Tottenham, ma sul suo utilizzo si deciderà solo all’ultimo.