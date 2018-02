Con la Juventus è sempre un derby

FIRENZE - Questa sera a Firenze per la Juventus non sarà facile vincere, figurarsi farlo con una goleada. Dovesse mai accadere (peraltro l’ultimo precedente, il 5-0 del 17 marzo 2012, non è lontanissimo), servirebbe però un bel coraggio a parlare di viola che si sono “scansati”, come molti tifosi avversari hanno fatto, chi solo con ironia e chi con sospettosa acredine, dopo il 7-0 della squadra di Allegri sul Sassuolo, ribattezzato “Scansuolo”. Cosa che non era avvenuta, ad esempio, per le goleade di identiche proporzioni prese dai neroverdi nel 2013 e nel 2014 contro l’Inter allora allenata da Walter Mazzarri, certo meno forte, risultati alla mano, della Juventus attuale.

DOPPIO DERBY - Ma tant’è, i buoni rapporti tra la società bianconera e il Sassuolo sono un’ispirazione irresistibile per gli ideatori di complotti: per quanto la crisi più grave vissuta dalla Juventus nelle ultime sei trionfali stagioni sia stata provocata proprio dalla sconfitta 1-0 in casa dei neroverdi che il 28 ottobre del 2015 mise addirittura a rischio la panchina di Massimiliano Allegri. Una sconfitta questa sera a Firenze non avrebbe certo gli stessi effetti, però potrebbe mettere a rischio il settimo scudetto consecutivo bianconero, anche se il Napoli sabato non ha certo una partita facile contro la Lazio. E per i tifosi della Fiorentina, in una stagione fin qui di alti e bassi, contribuire a far perdere il campionato alla Juventus sarebbe un evento da ricordare, come tutte le vittorie sui bianconeri. Capace di dare comunque almeno un retrogusto piacevole all’intera annata, a prescindere dal piazzamento finale. Un clima che si riflette sui giocatori, consapevoli di giocare non una partita, ma «la partita», come il tecnico viola Stefano Pioli ha ricordato in settimana, con conseguente surplus di motivazioni. Una situazione che la Juventus vivrà di nuovo domenica prossima, alle 12.30 allo stadio Grande Torino. L’obiettivo della squadra granata è la qualificazione all’Europa League, ma raggiungerlo passando attraverso la vittoria del derby renderebbe la soddisfazione più che doppia. E in caso di mancato approdo in Europa, nessuna consolazione sarebbe più dolce della consapevolezza di aver impedito ai tifosi bianconeri, strappando tre punti nel derby, di festeggiare nel centro di Torino per il settimo anno consecutivo.

NON SOLO VIOLA E GRANATA - Se quello con il Torino è il derby vero e quello con la Fiorentina un derby aggiunto, sono però ancora di più le squadre per le quali battere la Juventus ha un valore speciale: [...]

