Juventus, Higuain: quei 7 milioni di differenza

TORINO - Sbagliare è umano, capita anche ai campioni. Ma chi commette errori, come è successo a Higuain calciando il rigore del possibile 3-1 sulla traversa, deve essere consapevole di poter finire nel mirino della critica. È accaduto, anche per molto meno. Del resto i tifosi hanno il diritto di esternare opinioni ed eventualmente disappunto: fa parte del gioco. Eppoi il lauto stipendio del Pipita, quei 7,5 milioni che la Juventus gli versa ogni stagione, comprende anche l’onere di questi fastidi. Ragion per cui Higuain, che è un uomo maturo oltre a un fantastico bomber, deve accettare giudizi e rimproveri ed essere meno suscettibile. E’ vero, fa parte del suo carattere, ma lui dovrebbe anche sa- pere che quei tifosi che ora lo criticano alla prossima partita saranno di nuovo lì ad incitarlo.

