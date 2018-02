Giovani Juventus: ciclone Jakupovic, il nuovo Ibrahimovic

TORINO - La melodia del suo nome probabilmente non richiama quella con cui oltreoceano vengono etichettati gli uragani, benché dal 1979 la World Meteorological Organization - in seguito ad accuse sessiste - affibbi anche sostantivi maschili ai grandi eventi naturali. Ma l'impatto di Arnel sull'universo Juventus ha avuto effetti del tutto simili. Il ciclone Arnel Jakupovic si è abbattuto su Vinovo soltanto a partire da gennaio, sessione di mercato durante la quale la società lo ha prelevato dall'Empoli in prestito con diritto di riscatto, ma le conseguenze sono già piuttosto evidenti. E sono soltanto positive.

Il gol nel dna

Austriaco di origini bosniache, classe 1998, Arnel ha innanzitutto l'istinto del gol che scorre fluido nelle vene. E in casa bianconera non è servito molto per rendersene conto. E' storia di una settimana fa nemmeno: sabato la Primavera ha ospitato il Chievo ritrovando quel successo in campionato che mancava addirittura dal 2017 e nel 2-1 al triplice fischio finale l'attaccante ha marchiato a fuoco il proprio nome. Per due volte. Prima su rigore e poi con un fendente mancino che non ha lasciato scampo a portiere veneto. Giusto per mettere subito in chiaro che il repertorio è piuttosto variegato. Non che il tecnico Alessandro Dal Canto avesse bisogno di scoprirlo, d'altronde, avendolo forgiato in Toscana fino alla stagione passata e avendo di conseguenza avallato con entusiasmo il suo approdo in bianconero. Non bastasse l'evidenza dei fatti, quella dei numeri è ancora più dirompente. Uno: Jakupovic cresce nelle giovanili dell'Austria Vienna, dove nel campionato Under18 disputa 20 partite siglando 21 reti. Due: attira l'attenzione di mezza Europa e subendo il fascino del calcio inglese rimpolpa le fila delle giovanili del Middlesbrough, in cui nel 2015-2016 graffia 13 volte in 20 apparizioni. Tre: viene importato con merito entro i confini italici dall'Empoli e si trasforma subito in un fattore di superiorità per la Primavera azzurra, come testimoniano le 2 reti al Viareggio 2017 al pari delle 7 con 2 assist a corredo in 10 presenze nell'ultimo campionato. Quattro: parallelamente sviluppa una lusinghiera ancor che albeggiante carriera con la Nazionale austriaca, dove figura stabilmente nelle fila dell'Under 21 dopo aver timbrato il cartellino 12 volte in 16 presenze con l'Under 19.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport