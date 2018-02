Juventus, chi ha giocato di più e chi di meno: come Allegri sta utilizzando la rosa

1 di 6 Successiva

TORINO - Scudetto, Champions League e Coppa Italia. La Juventus è in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali e Allegri (anche complici i numerosi infortuni) sta dosando le energie della rosa per averla al massimo della condizione in vista del finale di stagione. Ecco i giocatori bianconeri, dai meno impiegati fino ai titolarissimi a cui il tecnico non rinuncia quasi mai.

PINSOGLIO: 0 presenze, 0 minuti giocati

HÖWEDES: 1 presenza, 0 gol, 68 minuti giocati, 6,5 la media voto

MARCHISIO: 13 presenze, 0 gol, 590 minuti giocati, 6,4 la media voto

BENTANCUR: 18 presenze, 0 gol, 721 minuti giocati, 6,1 la media voto