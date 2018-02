Juventus, Khedira: «Bundesliga? Non escludo il ritorno»

TORINO - Cita Califano, Sami Khedira. "Non escludo il ritorno" dice il centrocampista tedesco a margine di un evento della Porsche di cui è testimonial. Il campione del mondo non chiude le porte a un ritorno in Bundesliga, campionato dal quale manca dal 2010, quando ha lasciato il "suo" Stoccarda per trasferirsi al Real Madrid. Da tre anni, però, Sami è alla Juve ed è entusiasta di questa sfida: "Sono ancora relativamente giovane, ho ancora un paio di anni di contratto (scade nel 2019, ndr), ma un ritorno in Germania non lo posso escludere".

IL NAPOLI - Khedira ha parlato anche della lotta scudetto con il Napoli: "E' un testa a testa tra noi e loro, il campionato non è mai stato così eccitante. Per ora hanno un punto in più, ma noi abbiamo una squadra forte, non undici ma venti giocatori e il vantaggio che abbiamo è quello di aver vinto parecchi titoli e di non essere ancora soddisfatti. Abbiamo ancora fame".

LA SFIDA COL TOTTENHAM - Il centrocampista tedesco ha detto la sua anche sul doppio confronto in Champions con il Tottenham: "Le probabilità di passare il turno sono ancora 50-50. All'andata non abbiamo giocato bene e loro sono stati più bravi".