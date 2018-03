Pellizzari, Swarovski Juve

1 di 2 Successiva

Anche la Juventus ha i suoi Swarovski. E non è un modo di dire: Stefano Pellizzari, 21 anni, gioca in prestito nel Wattens, club della serie B austriaca di proprietà della signora dei gioielli.



Che patron è la Swarovski?

«E’ un personaggio molto particolare, alla mano: segue tutte le partite, si informa. Con me è stata molto carina fin da subito, mi ha accolto parlando spagnolo per agevolarmi e poi mi ha messo a disposizione un professore di tedesco. E’ una lingua durissima per noi italiani, ma qualcosa inizio a dire: in campo non ho alternative».



Il premio partita è in... cristalli?

«No, però se a fine anno andrà tutto bene le chiederò uno Swarovski per mamma e uno per la fidanzata... (risata)».



Come è nata la scelta dell’Austria?

«Io venivo da un anno in cui non avevo praticamente giocato nella Carrarese e puntavo a un’esperienza all’estero. La Juventus ha un bel rapporto con questa società e così la combinazione è stata perfetta».