Juventus, buon compleanno Höwedes!

TORINO - Il profilo social del club della Juventus augura buon compleanno al difensore tedesco Benedikt Höwedes che oggi, primo marzo, compie trent'anni. Con la sofferta vittoria sull'Atalanta in Coppa Italia (decisa da Pjanic su rigore nella ripresa) i bianconeri e Höwedes possono festeggiare tranquilli. L'ex capitano dello Schalke 04 ritorna finalmente attivo dopo un periodo di stop. Non mancano poi gli auguri dai suoi compagni di squadra, come quelli nella storia Instagram di Federico Bernardesci ma ora gli uomini di Allegri pensano alla sfida in casa Lazio di questo sabato, 3 marzo, e soprattutto agli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

