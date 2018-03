Juventus, neve a Vinovo: Higuain resta in forse

TORINO - La neve caduta sul centro sportivo di Vinovo non ferma la Juventus. La squadra di Allegri si è allenata regolarmente per preparare la sfida contro la Lazio, in programma sabato all'Olimpico. Notevole il lavoro degli addetti alla manutenzione dei campi che hanno liberato un rettangolo verde dai fiocchi bianchi. Il grande dubbio riguardo l'utilizzo o meno di Higuain: l'attaccante, infatti, lamenta ancora un dolore alla caviglia a tre giorni dal calcio d'inizio di una gara molto delicata. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni dell'argentino.

