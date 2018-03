Milinkovic piace da un anno: la Juve sfida le big

TORINO - Non sarà un rigore sbagliato nella notte - maledetta per lui e la sua Lazio - della semifinale di Coppa Italia ad influenzare il futuro. Non sarà il primo errore dopo tutte le magie accumulate nell’arco di una stagione da urlo a “condizionare” il prezzo del suo cartellino. Sergej Milinkovic-Savic non ha bisogno di essere perdonato dai tifosi biancocelesti per essere stato involontario compartecipe del successo milanista nella serata infinita di mercoledì all’Olimpico, eppoi l’incrocio diretto con la Juventus di domani può servire eventualmente a emendare i suoi peccati. E magari ad aggiornare la cifra che sarà necessario sborsare per strapparlo a Claudio Lotito. Perché il presidente della Lazio sarà anche bravo a trattenere i suoi gioielli, o comunque a venderli non a prezzo di saldo, ma di una cosa è certo: a giugno il serbo saluterà tutti e a Formello e dintorni lo rimpiangeranno. C’è il mondo sulle tracce di un gigante che a 23 anni lascerà probabilmente il calcio italiano: sarà l’ennesima partenza tale da affossare la credibilità del nostro pallone. A meno che la Juventus...



CENTINAIO - Beh, a meno che Beppe Marotta e Fabio Paratici non si assumano un impegno particolarmente gravoso. E, nel contempo, a meno che i campioni d’Italia non si privino di una loro stella e chi ha pensato a una potenziale partenza di Alex Sandro - valutato tra i 50 e i 60 milioni - in fondo non sbaglia. Ad ogni modo, all’asta che verrà la Juve non si farà mai trascinare.

[...]

PLUSVALENZA - Poi, però, basta che dal Qatar sia arrivata la disponibilità a investirne il triplo per Milinkovic-Savic e la suggestione del serbo accostato a Parigi prende quota in un attimo. Ma il Paris Saint-Germain non è solo: il Real Madrid è pronto a rinfrescare la rosa di Zinedine Zidane (se Zizou resterà) e il Manchester United non faticherebbe ad avanzare un’offerta altrettanto mastodontica.

